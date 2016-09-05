Написать модуль для Opencart 2.2

Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Нужно доделать портал + развернуть на хостинге. В приложении ТЗ. Оплата за каждый пункт после проверки. В заявке пишите: 1) Цену всего проекта, примерную 2) Срок всего проекта, примерный
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Дорого дня ув. коллеги.
И так есть сайт торговая площадка на опенкарт и мултимерч с длинным доменом.
Также есть второй домен коротки для ВИП компании.
Если компания вип то админ на сервере создает поддомен запись CHAME company.domen.ru и указывает domen.com
Соответственно при обращение к сайту company.domen.ru отображается основной сайт, необходима чтобы отображался содержимое страница продавца dome.com/seller/company
Необходима написать модуль чтобы админ мог в админку указал для вип продавца коротки домен в виде company.domen.ru
А также эти сайты были доступны для индексации и продвижение на поисковых системах.
Напишите как будете реализовать.
Спасибо.
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