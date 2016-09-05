Написать модуль для Opencart 2.2

Дорого дня ув. коллеги.

И так есть сайт торговая площадка на опенкарт и мултимерч с длинным доменом.

Также есть второй домен коротки для ВИП компании.

Если компания вип то админ на сервере создает поддомен запись CHAME company.domen.ru и указывает domen.com

Соответственно при обращение к сайту company.domen.ru отображается основной сайт, необходима чтобы отображался содержимое страница продавца dome.com/seller/company

Необходима написать модуль чтобы админ мог в админку указал для вип продавца коротки домен в виде company.domen.ru

А также эти сайты были доступны для индексации и продвижение на поисковых системах.

Напишите как будете реализовать.

Спасибо.