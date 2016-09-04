Доделать портал на YII

Суть такая, требуется выпарсить определенные данные c Semrush, в самом сервисе это не предусмотрено.
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Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Нужно доделать портал + развернуть на хостинге. В приложении ТЗ.
Оплата за каждый пункт после проверки.
В заявке пишите:
1) Цену всего проекта, примерную
2) Срок всего проекта, примерный
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