Активировать кнопку шорткода на странице.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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На Вордпресс сайте плагин Wp-Pro-Quiz для тестов. Тест заполнен. В режиме предварительного просмотра тест запускается и всё идёт нормально. Тесту присваивается соответствующий шорткод. При копировании этого шорткода и вставки его на страницу сайта не происходит активации кнопки «начать тест». Тест не запускается. Нужно починить

7 лет назад
irongifts
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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