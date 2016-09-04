Активировать кнопку шорткода на странице.

Имеется сайт с бэкапом базы через админку modx и сами файлы сайта в виде просто скачанных с FTP, необходимо разместить на хостинг Space Web. Предлагайте адекватную цену, срок на исполнение сутки. По результату полный отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На Вордпресс сайте плагин Wp-Pro-Quiz для тестов. Тест заполнен. В режиме предварительного просмотра тест запускается и всё идёт нормально. Тесту присваивается соответствующий шорткод. При копировании этого шорткода и вставки его на страницу сайта не происходит активации кнопки «начать тест». Тест не запускается. Нужно починить
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители. Мне нужно доработать сайт: http://boilervdom.ru/ Полное тех. задание смотрите в видео: https://youtu.be/VNTrRMzsNt4 Рассчитаться могу WebMoney, Z-Payment, Яндекс Деньги. Срок исполнения 1-2 дня Называйте свою стоимость на эти доработки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго Дня Интересует Движок для сайта турагентсва по фронтенду нравится https://travel.yandex.ru/ туры на первом этапе будет добавлять контент менеджер, позднее планируется выборочный импорт с CRM тур оператора и импорт из пагина хрома. От Вас желателен опыт создания туристических сайтов с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать приложение для хранения информации о музыкальной коллекции. Приложение должно использовать деревянную модель для хранения треков, сгруппированный по альбому и исполнителю. Вся подробная информация в pdf файле Пишите скайпВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно внести небольшие изменения в шаблон главной, также изменения в выод контента в шаблоне внутренних страниц. Подробное ТЗ - кандидатам.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Имеется достаточно сложный сайт на WordPress на русском языке и необходимо сделать возможность переключаться на его английскую версию. Скорее всего это установка какого-то продвинутого мультиязычного плагина и адаптация его под все разделы сайта. В результате ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо доработать плагин на CMS LiveStreet. Работа не сложная, желательно иметь опыт на данном движке. За подробностями и условиями пишите скайпВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен парсер товаров hostcms. Если есть возможность сделать его универсальным то было бы вообще здорово. Задача звучит так. Есть 3-4 сайта с которых надо парсить товар. Картинка, характеристики, цена, свойства. Остальные вопросы в скайпе.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
жк-эмеральд.рф этот сайт нужно дублировать, изменив дизайн, не меняя сильно структуру и принцип работы, так чтобы не получилось плагиата. Много уникальных фото я скину, исполнителю. Наличие квартир и цен будет другим. Хороший исполнитель получит еще от ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Суть задания, имеется массив var variants ={ '444': {'color':'Серебристый', 'images_ids':[844], 'height':'32 Гб', 'name':'iPad Pro 9,7"', 'namedesc':'9.7-дюймовый дисплей', 'price':'0.00', 'compare_price':''}, '445': {'color':'Золотой', 'images_ids':[842], 'height':'32 Гб', 'name':'iPad Pro 9,7"', 'namedesc':'9.7-дюймовый дисплей', 'price':'0.00', 'compare_price':''}, }; Требуется написать скрипт который будет обрабатывать массив и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад