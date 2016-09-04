Активировать кнопку шорткода на странице.

На Вордпресс сайте плагин Wp-Pro-Quiz для тестов. Тест заполнен. В режиме предварительного просмотра тест запускается и всё идёт нормально. Тесту присваивается соответствующий шорткод. При копировании этого шорткода и вставки его на страницу сайта не происходит активации кнопки «начать тест». Тест не запускается. Нужно починить