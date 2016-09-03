Движок для сайта турагентсва

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Доброго Дня

Интересует Движок для сайта турагентсва 

по фронтенду нравится https://travel.yandex.ru/

туры на первом этапе будет добавлять контент менеджер, позднее планируется выборочный импорт с CRM тур оператора  и импорт из пагина хрома. 

От Вас желателен опыт создания туристических сайтов с подбором Туров

Подробности при личном общении

Хорошего Дня, жду предложений

7 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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