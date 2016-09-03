Парсинг сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка92 просмотра
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привет

нужен парсинг сайта http://www.fashionette.de/

полностью со всей структурой цветами и размерами 

прошу сообщить сроки выполнения и стоимость 

Спасибо 

Парсинг сайта
7 лет назад
adamadamov
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад