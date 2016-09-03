Сверстать и запрограммить дизайн с привязкой к modX

Есть сайт http://cnt.dreamit.ru/. Он мой.

На его основе нарисовали дизайн для другой компании. То есть использовали как шаблон - дублируется расположение кнопок, блоков, за исключением добавления блока новостей и отключения не совсем нужных разделов. В целом всё так же.

Нужно запрограммить, привязать modX. На руках только исходники PSD и указанный по ссылке сайт.