Свадебный сайт аналог nevesta.info/catalog со всеми функциями фильтрацией по регионам регистрация фирм и людей nevesta.info/catalog другой дизайн у меня готовый Адаптивная верстка под все устройства Система управлениям Админ часть Защита сайта Нужны кандидаты которые всегда на связи
Скопировать сайт, сделать редизайн, дописать скрипты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать копию сайта, произвести небольшой редизайн, написать не достающие пхп скрипты (порядка 10 скриптов разной сложности), дописать формы.
сайт который нужно скопировать
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