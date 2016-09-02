Webasyst7 настроить 301 редирект

у меня следующая ситуация:

на domen.ru запущен старый вебасист (версии 309) с кривым каталогом

на subdomen.domen.ru временно запустили вебасист7 и наводим порядок с категориями и товарами, часть КАТЕГОРИЙ поудаляли, часть переместили, НО основную часть ТОВАРОВ оставили.

а сейчас задумались если после "наведения" порядка переместить НОВЫЙ сайт с субдомена на основной домен то трафик на удаленных категориях потеряется...

отсюда вопрос: можете ли вы помочь в данной ситуации? старый сайт сейчас работает, и в целом можно после "обновления" оставить работающим на субдомене ...

нужна помощь в настройке 301 редиректа