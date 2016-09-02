Webasyst7 настроить 301 редирект

Есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru (Joomla v3.5.1 / компонент JoomShopping v4.11.3 для интернет магазина) Необходимо сделать 1. Если товару задан вариант 'нет в наличии' вот здесь http://prntscr.com/cditsh , то нужно автоматически помещать его в конец категории в независимо от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
у меня следующая ситуация:
на domen.ru запущен старый вебасист (версии 309) с кривым каталогом
на subdomen.domen.ru временно запустили вебасист7 и наводим порядок с категориями и товарами, часть КАТЕГОРИЙ поудаляли, часть переместили, НО основную часть ТОВАРОВ оставили.
а сейчас задумались если после "наведения" порядка переместить НОВЫЙ сайт с субдомена на основной домен то трафик на удаленных категориях потеряется...
отсюда вопрос: можете ли вы помочь в данной ситуации? старый сайт сейчас работает, и в целом можно после "обновления" оставить работающим на субдомене ...
нужна помощь в настройке 301 редиректа
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет ребята. У меня такая необходимость: В моей теме на вордпрессе реализована функция запрещающая подключать определенные плагины или ява скрипт, ну или что типо того. Я поставил плагин организации викторины и тестов на блоге, но вставляя шорткод ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется верстка отображения рейтинга. Имеются кнопки лайк\дизлайк. Нужно заставить работать. В профиле (отдельно сверстанная страница) вывести подсчет средней арифметической этих показателей. Более подробно если понадобится по скайпу - без микрофона или с плохим интернетом не писать - голосовая связь ...Закрыт7 лет назад
- $130
есть магазин http://atl.vikamade.myjino.ru Установлена Joomla + joomShopping (для магазина) 1. Необходимо в админке при редактировании товара вывести select с пунктами "Бестселлеры, Топ рейтинг, Новое". По этим значениям должна быть сортировка товаров в категории, например выбирается "бестселлер" сначала идут ...Закрыт7 лет назад
Нужен скрипт - авторизация, парсинг, зиливка. Подробно в личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужен очень простой модуль актеров для cms dle. На актера два инпута, и одна кнопка загрузки изображения. Ниже кнопка добавить актера которая добавляет следующие два инпута и загрузку изображения актера. Примеры как это должно выглядеть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2ZeKd_xzaz3X1JlQ1NXby1nWFk дизайн в приложении. Это просто сайт каталог со статичными страницами!Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ И ДОСКОНАЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Основная цель данного проекта - получить доступ к API инстаграмма. Необходимы как минимум все эти эндпоинты https://www.instagram.com/developer/endpoints/ Для начала будет достаточно всех запросов, которые рассчитаны на ...Закрыт7 лет назад
необходимо модернизировать модуль http://www.avtovokzal.kiev.ua/index.php?option=com_gui_joomla_t2t&transport_type=1&src=10000105&dst=-1&dt=2016-09-02 для автоматического отображения информацииВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад