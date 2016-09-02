Сделать сайт на Тильде

Веб-программированиеЗакрытнет заявок81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По моему прототипу (эскизу на бумаге). Фото и текст есть.  Возьметесь? Сколько будет стоить?

Привет Молдове :)

7 лет назад
Tamarailia
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Некоторые правки Wordpress.

    Имеется верстка отображения рейтинга. Имеются кнопки лайк\дизлайк. Нужно заставить работать. В профиле (отдельно сверстанная страница) вывести подсчет средней арифметической этих показателей. Более подробно если понадобится по скайпу - без микрофона или с плохим интернетом не писать - голосовая связь ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен очень простой модуль для CMS DLE

    Здравствуйте! Нужен очень простой модуль актеров для cms dle. На актера два инпута, и одна кнопка загрузки изображения. Ниже кнопка добавить актера которая добавляет следующие два инпута и загрузку изображения актера. Примеры как это должно выглядеть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Получить доступ к API инстаграмма

    ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЗАДАНИЕ И ДОСКОНАЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры.  Основная цель данного проекта - получить доступ к API инстаграмма. Необходимы как минимум все эти эндпоинты https://www.instagram.com/developer/endpoints/ Для начала будет достаточно всех запросов, которые рассчитаны на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка пхп модуля

    необходимо модернизировать модуль http://www.avtovokzal.kiev.ua/index.php?option=com_gui_joomla_t2t&amp;transport_type=1&amp;src=10000105&amp;dst=-1&amp;dt=2016-09-02 для автоматического отображения информации

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить форму заказа

    На joomla 1.5 есть калькулятор http://www.mir-fur.ru/price.html Надо добавить кнопку, "Оформить заказ", которая появляется после расчета, пример тут [url=http://www.sferatrans.ru/calc/]www.sferatrans.ru/calc/[/url] Т.е. сейчсас калькулятор работает, но по результату его расчета, нет возможности оформить заказ, надо ее добавить. Оплата по факту. Пишите ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад