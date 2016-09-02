Сверстать и интегрировать сайт на CMS WP

Здравствуйте! Нужен очень простой модуль актеров для cms dle. На актера два инпута, и одна кнопка загрузки изображения. Ниже кнопка добавить актера которая добавляет следующие два инпута и загрузку изображения актера. Примеры как это должно выглядеть ...
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