Сверстать и интегрировать сайт на CMS WP

На joomla 1.5 есть калькулятор http://www.mir-fur.ru/price.html Надо добавить кнопку, "Оформить заказ", которая появляется после расчета, пример тут [url=http://www.sferatrans.ru/calc/]www.sferatrans.ru/calc/[/url] Т.е. сейчсас калькулятор работает, но по результату его расчета, нет возможности оформить заказ, надо ее добавить. Оплата по факту. Пишите ...