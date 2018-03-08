Нужен очень простой модуль для CMS DLE

Здравствуйте!

Нужен очень простой модуль актеров для cms dle. На актера два инпута, и одна кнопка загрузки изображения. Ниже кнопка добавить актера которая добавляет следующие два инпута и загрузку изображения актера. Примеры как это должно выглядеть в приложении. На сайте актеров выводить тегами которые должны работать в fullstory. либо же отдельным шаблоном, который можно подключить в fullstory. И результат на сайте должен быть примерно как на третьем скрине в приложении, стили я буду делать сам, главное чтобы все показывало.