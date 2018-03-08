Нужен очень простой модуль для CMS DLE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки204 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен очень простой модуль актеров для cms dle. На актера два инпута, и одна кнопка загрузки изображения. Ниже кнопка добавить актера которая добавляет следующие два инпута и загрузку изображения актера. Примеры как это должно выглядеть в приложении. На сайте актеров выводить тегами которые должны работать в fullstory. либо же отдельным шаблоном, который можно подключить в fullstory.  И результат на сайте должен быть примерно как на третьем скрине в приложении, стили я буду делать сам, главное чтобы все показывало.

7 лет назад
kovalenko3331
Руслан 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sergey89d
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Все хорошо!
Всё хорошо. Оплату получил. ТЗ есть. Советую