Разработка парсера на основе данных АПИ

На основании задания исправить ошибки, сделанные пронрамистом разработчиком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо получить данные с аккаунта АПИ и внести данные в БД
пример АПИ : http://www.argest.com.ua/use-t2t-api/
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