Добавить форму заказа

Здравствуйте, задача не сложная. И так что нужно сделать: 1. Нажать на кнопку нравиться (виджет возьми тут https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button) и проверить появилась ли кнопка ПОДТВЕРДИТЬ 2. Если появилась, вывести сообщение к примеру как тут http://prnt.sc/c6tid3 - можно обычным алертом ...