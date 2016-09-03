Добавить форму заказа

На основании задания исправить ошибки, сделанные пронрамистом разработчиком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На joomla 1.5 есть калькулятор http://www.mir-fur.ru/price.html
Надо добавить кнопку, "Оформить заказ", которая появляется после расчета, пример тут www.sferatrans.ru/calc/
Т.е. сейчсас калькулятор работает, но по результату его расчета, нет возможности оформить заказ, надо ее добавить.
Оплата по факту.
Пишите цену и сроки, без цены сразу отказ
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