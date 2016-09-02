Задача исправить и доработать сайт

Все задания на основные корректировки, которые необходимо внести на сайт и доработки написаны в прикрепленном файле. Нужно выполнить все пункты. Сайтhttp://www.live-today.mba/создавался сайт в программе Themler. При желании можно не дорабатывать а сделать сайт заново, главное что бы внешний вид был такой же. Можете писать ваш скайп

https://drive.google.com/open?id=0B3TZRHbyHph3QUI3UldWQzJtUUk

исходники. Сколько будет стоить примерно Ваша работа и каков срок исполнения?