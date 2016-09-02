Разработка Бота для мессенджера Telegram срочно

[b]Модернизация системы сопоставления данных.[/b] Существующую систему, выполняющую mapping данных (https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping) и интегрированную в работающую crm систему, необходимо обновить. А именно - улучшить логику автоматического сопоставления данных, расширить ее автономную работу, упростить подключение новых источников данных. На сегодняшний день ...
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Здравствуйте! Если есть опыт в разработке бота или есть желание разобраться оставляйте комментарии.
Бот нужен с админкой.
Работа бота простая, но нужно продумать всю схему. тз будем составлять перед началом работы.
Пишите скайп
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