Разработка Бота для мессенджера Telegram срочно

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Здравствуйте! Если есть опыт в разработке бота или есть желание разобраться оставляйте комментарии. 

Бот нужен с админкой.  

Работа бота простая, но нужно продумать всю схему. тз будем составлять перед началом работы.

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7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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