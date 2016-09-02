CRM/ERP система для интернет-магазина и производства

Требуется разработать CRM/ERP систему для работы интернет-магазина и собственного легкого производства. Автоматизировать взаимодействие между тремя сотрудниками и курьерской службой + простой склад и статистика.

Подробно по задачам расписал в ТЗ. Так же в ТЗ есть примеры примерно того, что нужно. ТЗ написано на скорую руку, с основными задачами. Подробное ТЗ будем составлять совместно с исполнителем.

Рассматриваю варианты:

1) Настройка готовых решений на базе bitrix24, amoCRM и пр под мои задачи, если такое возможно;

2) Если есть какие-либо наработки для интернет-магазинов или производств - рассмотрю возможность допилить под мои задачи;

3) Написать с нуля.

Пожеланий к дизайну пока нет, сначала нужна рабочая модель, чтобы выполнялись задачи. Опять же - пример во вложении.

Интересует:

1) Порядок стоимости;

2) Срок исполнения (основная работа + настройка);