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CRM/ERP система для интернет-магазина и производства
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Требуется разработать CRM/ERP систему для работы интернет-магазина и собственного легкого производства. Автоматизировать взаимодействие между тремя сотрудниками и курьерской службой + простой склад и статистика.
Подробно по задачам расписал в ТЗ. Так же в ТЗ есть примеры примерно того, что нужно. ТЗ написано на скорую руку, с основными задачами. Подробное ТЗ будем составлять совместно с исполнителем.
Рассматриваю варианты:
1) Настройка готовых решений на базе bitrix24, amoCRM и пр под мои задачи, если такое возможно;
2) Если есть какие-либо наработки для интернет-магазинов или производств - рассмотрю возможность допилить под мои задачи;
3) Написать с нуля.
Пожеланий к дизайну пока нет, сначала нужна рабочая модель, чтобы выполнялись задачи. Опять же - пример во вложении.
Интересует:
1) Порядок стоимости;
2) Срок исполнения (основная работа + настройка);
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