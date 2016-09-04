Форма обратной связи

Сайт старый на php+mysql, cms скорее всего самописная какая-то. Сверстали мне форму обратной связи, на сайт вставили. Надо ее спрограммировать: капчу циферную поставить и чтобы сообщения на мыло приходили. В форме можно выбрать тему (через комбобокс): со всех тем заявка должна на e-mail № 1 приходить, а с одной из них - на e-mail № 2. В целом все очень просто, никаких сложностей. Прошу сразу оценить. Оплата по факту. Жду ваших предложений.