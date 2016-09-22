1)человек заходит в лк и видит перед собой окно Входа Логин пароль Регистрация Вход 2)по ссылке регистрация перекидывает на страницу регистрации, где пользователь должен внести ИФО,Пароль, подтверждение пароля,номер телефона после ввода которого он должен подтвердить по смс, почта 3)Главная ЛК на главной ...
Верстка + программинг сайта на WordPress (видеонаблюдение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется сверстать адаптивный сайт (макеты различных версий, в том числе мобильных, в наличии), а также сделать программирование некоторого дополнительного функционала.
Оплата: аванс + оставшаяся сумма по факту выполнения работы.
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