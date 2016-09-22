Верстка + программинг сайта на WordPress (видеонаблюдение)

$180
Веб-программированиеЗавершен1 заявка112 просмотров
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Приветствую!

Требуется сверстать адаптивный сайт (макеты различных версий, в том числе мобильных, в наличии), а также сделать программирование некоторого дополнительного функционала. 

Оплата: аванс + оставшаяся сумма по факту выполнения работы.

WordPress
7 лет назад
seoactive
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$180
7 дней
Уже не первый раз сотрудничаем, и в очередной раз все было сделано на высшем уровне! Спасибо огромное.
Отличный заказчик! Как всегда четко сформулированное ТЗ и качественные макеты. Спасибо за сотрудничество!
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