Внести правки в сайт на Wordpress

Сайт: profland.kz

Срочно!

1. Переделать стиль заголовка сайта как на прикрепленной картинке к проекту.

2. Когда сайт открывается с телефона или планшета, где экран уже в мобильной версии пропадает видео. Нужно сделать так, чтобы это видео не пропадало, а размещалось под заголовком.

3. Оплата по факту на киви/wmr