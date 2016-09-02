Внести правки в сайт на Wordpress

1)человек заходит в лк и видит перед собой окно Входа Логин пароль Регистрация Вход 2)по ссылке регистрация перекидывает на страницу регистрации, где пользователь должен внести ИФО,Пароль, подтверждение пароля,номер телефона после ввода которого он должен подтвердить по смс, почта 3)Главная ЛК на главной ...
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1. Переделать стиль заголовка сайта как на прикрепленной картинке к проекту.
2. Когда сайт открывается с телефона или планшета, где экран уже в мобильной версии пропадает видео. Нужно сделать так, чтобы это видео не пропадало, а размещалось под заголовком.
3. Оплата по факту на киви/wmr
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