Парсер продуктов для OpenCart

$20
Веб-программированиеЗавершен8 заявок142 просмотра
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Есть сайт с продуктами, надо спарсить:

- Категории/Подкатегории

- Продуция

-- Название

-- Фото изображения

-- Описание

-- Характеристика

Спарсить надо под структуру БД движка OpenCart (если не работали с данным движком, готов помочь в познании структуры БД), т.е. что-бы не приходилось в ручном режиме переносить продукцию...

~50 продуктов, хотя понимаю что не имеет значения.

Ссылку сайта в ЛС

спс.Ув.

OpenCart
7 лет назад
agentagencyllc
Отто 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nbecker
33 годаВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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