Парсер продуктов для OpenCart

Есть интернет-магазин на CMS byshop , там есть каталог товаров, его нужно экспортировать и потом импортировать на другой сайт, который на ocStore. Важная особенность чтобы экспортировались и картинки, а так же нужно чтобы в дальнейшем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с продуктами, надо спарсить:
- Категории/Подкатегории
- Продуция
-- Название
-- Фото изображения
-- Описание
-- Характеристика
Спарсить надо под структуру БД движка OpenCart (если не работали с данным движком, готов помочь в познании структуры БД), т.е. что-бы не приходилось в ручном режиме переносить продукцию...
~50 продуктов, хотя понимаю что не имеет значения.
Ссылку сайта в ЛС
спс.Ув.
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