Парсер продуктов для OpenCart

Есть сайт с продуктами, надо спарсить:

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Спарсить надо под структуру БД движка OpenCart (если не работали с данным движком, готов помочь в познании структуры БД), т.е. что-бы не приходилось в ручном режиме переносить продукцию...

~50 продуктов, хотя понимаю что не имеет значения.

Ссылку сайта в ЛС

спс.Ув.