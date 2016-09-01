Правки сайта на yii

1. вывести текст ошибки в 404, что за ошибка в тот или иной момент не понятно. сейчас просто экран с фоном.

2. помочь разобраться с пайпалом, т.к. не выводится что именно за ошибка,

не перебрасывает на пайпал, посмотреть в чем проблема.

3. в форме регистрации, убрать несколько форм, 1 селект подключить (детали покажу).

знание yii желательно

в проект разбираться не надо, проект не большой, я все покажу где что находится.

от вас нужен php синтаксис корректный, возможно node js.

нужен программист на пару часов

возможно еще всплывет что-то.