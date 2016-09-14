Форма регистрации через API по протоколу JSON используя Ajax

Веб-программированиеЗавершен2 заявки173 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот задание: https://docs.google.com/document/d/1GsmIgwCHgNsDzC7SYdsuh6KsgjVNprF-i6kTSMrZ7gE/edit?usp=sharing

Ajax
7 лет назад
iks-studio
Сергей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rocket_Company
Виталий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$50
1 день
Работают по голосовой связи, есть разные спецы. Цены хорошие.
Это наша вторая работа с Сергеем. Вернее, в процессе реализации первого заказа Сергей предложил нашей команде параллельно ещё и эту задачу. Выполнили работу согласно договорённостям. Сотрудничеством довольны.