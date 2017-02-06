Задачей моего проекта была доработка сайта под ключ после другого исполнителя, не справившегося с задачей. Нужно было исправить некоторые моменты в программировании, верстке, дизайне. Команда Rocket справилась с задачей на ура, выполнены все требования ТЗ (которых было около 30). По срокам не уложились на несколько дней из-за сложностей в коммуникации так как я находился на 7 часов раньше по времени и случались задержки в общении. В целом, впечатления о Команде хорошие.