Rocket_Company

Виталий Rocket_Company

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
WordPress + Laravel: Разработка сайтов

Опыт: 7+ лет

Технологии:

WordPress

Laravel

❖ Vue.js

❖ Nuxt.js

✦ JavaScript

✦ JQuery

✦ Bootstrap

☉ MySQL

• PHP | • HTML | • CSS

Сильные стороны:

▶ Большой опыт работы с WordPress (в т.ч. WooCommerce).

▶ Делали сайты для клиентов из 20+ разных стран.

▶ Выигрывал в тендерах на разработку сайтов для гос.структур.

▶ Полный спектр услуг в одном месте (планирование, дизайн, разработка, тестирование, настройка на сервере, SEO, поддержка).

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Отзывы заказчиков

mail211
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
9 баллов
6 лет назад
Создание сайта на WordPress по готовой верстке и ТЗ
WordPress
Задачей моего проекта была доработка сайта под ключ после другого исполнителя, не справившегося с задачей. Нужно было исправить некоторые моменты в программировании, верстке, дизайне. Команда Rocket справилась с задачей на ура, выполнены все требования ТЗ (которых было около 30). По срокам не уложились на несколько дней из-за сложностей в коммуникации так как я находился на 7 часов раньше по времени и случались задержки в общении. В целом, впечатления о Команде хорошие.
В процессе анализа задач от Александра согласовали, что лучше подходить к задаче полностью с нуля. Были небольшие сложности в разнице часовых поясах и небольшой порог недоверия из-за предыдущих исполнителей. В остальном, задачи были описаны чётко. оплата была в итоге в виде 100% предоплаты. (что редкость) Надеюсь, нашей команде удалось вернуть Александру "веру" в качественную работу, через тайм на фрилансе)
Ответный отзыв
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Верстка и программирование интернет-магазина
OpencartYii
Ребята очень хорошо сработали. Все четко и по Т/з. Грамотные и правильные вопросы, четкие комментарии. Верстка сайта получилась просто отличной ! Планирую обращаться в будущем.
Завершили достаточно объёмный проект для Александра. Основная сложность заключалась в построение необходимого поведения элементов фронтенда ,которые не были видны на psd макетах изначально. Но компромисс был найден в виде небольшого увеличения бюджетов и (резинового) срока. Оплаты проводились в соответствии с согласованными договорённостями без задержек. Советую всем будущим исполнителям внимательно подходить к своим задачам. Т.к. Александр заказчик, который хорошо понимает каким должен быть результат в его задачах.
Ответный отзыв
AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта на основании имеющихся psd макетов
Ребята подстраиваются под сроки и требования, при этом результат работы на должном уровне. Впереди - программная часть; уверен, что будет выполнена качественно.
Работаем с Александром по этапам. Завершаем разработку страниц вёрстки по psd макетам. Оплаты согласно договорённости. Планируем работу к следующему этапу "Программная часть" Сотрудничесвтом довольны, двигаемся дальше!
Ответный отзыв
iks-studio
Сергей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$540
9 баллов
8 лет назад
Программирование веб сервиса на WP и интеграции
WordPress
Опытные ребята. Периодически с ними работаю. Делают задачи повышенной сложности уровня написания новых модулей и настройки API. И что положительно, нормально коммуницируют и оговоренных сроков стараются придерживаться.
С Сергеем работаем уже третий раз. В основном непростые задачи на уровне написания плагинов или работой с API. Оплаты в договоренное время, задачи понятные, есть возможность обсуждения хода и плана работ. Могу смело рекомендовать Сергея как проверенного заказчика.
Ответный отзыв
AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
9 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн сайта по имеющимся мок-ап схемам и ТЗ.
Команда в очередной раз продемонстрировала понимание нужд заказчика, гибкость подхода к решению задачи и подстроилась под график всего проекта, что было немаловажно. Рекомендую!
Это наша вторая задача На проекте Александра завершили ещё один этап работы (дизайн десктопверсии сайта по прототипам). Сотрудничаем немного нестандартно. т. к. бывают паузы внутри задач, но не критичные. Оплата согласно договоренности. Бывают небольшие дополнения, но это можно считать издержками работы. Дело за вёрсткой. Продолжаем.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
5 отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
#515
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$11/час
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#756
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от $300от 7 дней
#573
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1 отзыв
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от $500от 7 дней
#455
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нет отзывов
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