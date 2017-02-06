WordPress + Laravel: Разработка сайтов
Опыт: 7+ лет
Технологии:
◆ WordPress
◆ Laravel
❖ Vue.js
❖ Nuxt.js
✦ JavaScript
✦ JQuery
✦ Bootstrap
☉ MySQL
• PHP | • HTML | • CSS
Сильные стороны:
▶ Большой опыт работы с WordPress (в т.ч. WooCommerce).
▶ Делали сайты для клиентов из 20+ разных стран.
▶ Выигрывал в тендерах на разработку сайтов для гос.структур.
▶ Полный спектр услуг в одном месте (планирование, дизайн, разработка, тестирование, настройка на сервере, SEO, поддержка).
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$350
9 баллов
6 лет назад
WordPress
Задачей моего проекта была доработка сайта под ключ после другого исполнителя, не справившегося с задачей. Нужно было исправить некоторые моменты в программировании, верстке, дизайне. Команда Rocket справилась с задачей на ура, выполнены все требования ТЗ (которых было около 30). По срокам не уложились на несколько дней из-за сложностей в коммуникации так как я находился на 7 часов раньше по времени и случались задержки в общении. В целом, впечатления о Команде хорошие.
Ответный отзыв
В процессе анализа задач от Александра согласовали, что лучше подходить к задаче полностью с нуля. Были небольшие сложности в разнице часовых поясах и небольшой порог недоверия из-за предыдущих исполнителей. В остальном, задачи были описаны чётко. оплата была в итоге в виде 100% предоплаты. (что редкость) Надеюсь, нашей команде удалось вернуть Александру "веру" в качественную работу, через тайм на фрилансе)
$250
10 баллов
7 лет назад
OpencartYii
Ребята очень хорошо сработали. Все четко и по Т/з. Грамотные и правильные вопросы, четкие комментарии. Верстка сайта получилась просто отличной ! Планирую обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Завершили достаточно объёмный проект для Александра. Основная сложность заключалась в построение необходимого поведения элементов фронтенда ,которые не были видны на psd макетах изначально. Но компромисс был найден в виде небольшого увеличения бюджетов и (резинового) срока. Оплаты проводились в соответствии с согласованными договорённостями без задержек. Советую всем будущим исполнителям внимательно подходить к своим задачам. Т.к. Александр заказчик, который хорошо понимает каким должен быть результат в его задачах.
$170
10 баллов
8 лет назад
Ребята подстраиваются под сроки и требования, при этом результат работы на должном уровне. Впереди - программная часть; уверен, что будет выполнена качественно.
Ответный отзыв
Работаем с Александром по этапам. Завершаем разработку страниц вёрстки по psd макетам. Оплаты согласно договорённости. Планируем работу к следующему этапу "Программная часть" Сотрудничесвтом довольны, двигаемся дальше!
$540
9 баллов
8 лет назад
WordPress
Опытные ребята. Периодически с ними работаю. Делают задачи повышенной сложности уровня написания новых модулей и настройки API. И что положительно, нормально коммуницируют и оговоренных сроков стараются придерживаться.
Ответный отзыв
С Сергеем работаем уже третий раз. В основном непростые задачи на уровне написания плагинов или работой с API. Оплаты в договоренное время, задачи понятные, есть возможность обсуждения хода и плана работ. Могу смело рекомендовать Сергея как проверенного заказчика.
$150
9 баллов
8 лет назад
Команда в очередной раз продемонстрировала понимание нужд заказчика, гибкость подхода к решению задачи и подстроилась под график всего проекта, что было немаловажно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Это наша вторая задача На проекте Александра завершили ещё один этап работы (дизайн десктопверсии сайта по прототипам). Сотрудничаем немного нестандартно. т. к. бывают паузы внутри задач, но не критичные. Оплата согласно договоренности. Бывают небольшие дополнения, но это можно считать издержками работы. Дело за вёрсткой. Продолжаем.
Веб-программирование
5 отзывов
$15/час
от $500от 7 дней
#515
HTML-верстка
3 отзыва
$11/час
от $300от 7 дней
#756
Дизайн сайтов
2 отзыва
$11/час
от $300от 7 дней
#573
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$14/час
от $500от 7 дней
#455
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$11/час
от $300от 7 дней
#488
Интернет-магазины
нет отзывов
$14/час
от $500от 7 дней
#897
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$14/час
от $500от 15 дней
#1516