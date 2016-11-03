Здравствуйте. Нужен лендинг. Текст есть, возможно нужно доработать его по блокам. Сделать лендинг нужно либо на WP на отдельной страничке - стоит шаблон striking multiflex и есть макет пустой страницы, либо отдельно. Первый вариант желательнее. Бюджет ...
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь по заполнению группы о парфюмерии. Задача простая: 1. Найти фото аромата (покажу на что обратить внимание при выборе) 2. В фотошопе подогнать его под нужный размер 3. Подписать файл и прислать мне Я предоставлю список ароматов. Пока их 1000 наименований. ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера, который сможет доработать дизайн 2х картинок для группы вк https://vk.com/vsearomatu 1 картинка - баннер в закрепе. Нужно поставить красиво парфюмы на черный фон (несколько пришлю) и добавить розы. 2 картинка - в меню. Сделать наподобие только ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера, который мог бы оформить шапку моего блога http://juliaok.ru/ Бюджет ограничен 2000р. только БС. готовность приступить сегодня - завтра.Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера - опытного, грамотного, который мог бы написать хорошие тематические статьи на тему промышленных полов. Всего необходимо 16 текстов (пока 16) по примерно 2000 знаков б/п, уникальность 100% по text.ru, ключи имеются, структура текста ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу опытного дизайнера, не новичка. Нужно оформить группу вк для продажи парфюмерии: шапка-обложка, баннер в закрепе и шапка меню. Если готовы приступить сегодня - пишите: стоимость, сроки и ссылку на портфолио (желательно ссылки на проекты в ...Закрыт7 лет назад
Ищу того, кто поможет наполнить фотоальбомы в группе вк для продажи парфюмерии. Суть работы: зайти на сайт - скачать фото парфюма - подписать его соответствующим названием - залить в соответствующий фотоальбом в группе - подписать (название, объем, ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера с опытом. Нужен дизайн группы вк для продажи парфюмерии.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера. Нужно нарисовать дизайн для блога на женско-мамскую тему: главная, страница записи + мобильные версии. ТЗ прикрепила - ПРОШУ ПРОЧИТАТЬ перед подачей заявки. Либо безопасная сделка, либо в начале работа потом деньги, без авансов ...Завершен7 лет назад
- $100
Ищу дизайнера-иллюстратора. Нужно нарисовать дизайн для блога на женско-мамскую тему: главная, страница записи + мобильные версии. ТЗ прикрепила. Безопасная сделка. Бюджет не больше 100$ (извините, кризис).Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу дизайнера, который может рисовать как на картинках. Необходимо нарисовать: - шапку сайта - подвал - логотип - картинку для формы подписки - дизайн миниатюры для постов Что будет изображено в общем я расскажу, но в деталях нужно придумать. Вашу цену, сроки ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу копирайтера для наполнения вот этого сайта http://sistema-monolit.ru/ Заполнить нужно все страницы + 2 новости. Уникальность 100%. Сроки до 30 августа. Кто возьмется и за какую оплату?Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. [b]Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP.[/b] Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или уточнении. [b]Коротко о задаче:[/b] Блог вижу ...Закрыт8 лет назад