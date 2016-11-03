Usy

Юлия Окладная Usy

 
37 летРоссия/Обнинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$41
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Лендинг

    Здравствуйте. Нужен лендинг. Текст есть, возможно нужно доработать его по блокам. Сделать лендинг нужно либо на WP на отдельной страничке - стоит шаблон striking multiflex и есть макет пустой страницы, либо отдельно. Первый вариант желательнее. Бюджет ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фото парфюмов: найти и подогнать по размеру

    Здравствуйте. Нужна помощь по заполнению группы о парфюмерии. Задача простая: 1.     Найти фото аромата (покажу на что обратить внимание при выборе) 2.     В фотошопе подогнать его под нужный размер 3.     Подписать файл и прислать мне Я предоставлю список ароматов. Пока их 1000 наименований. ...

    Photoshop
    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать дизайн картинки

    Здравствуйте.  Ищу дизайнера, который сможет доработать дизайн 2х картинок для группы вк https://vk.com/vsearomatu 1 картинка - баннер в закрепе. Нужно поставить красиво парфюмы на черный фон (несколько пришлю) и добавить розы. 2 картинка - в меню. Сделать наподобие только ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн шапки блога

    Здравствуйте. Ищу дизайнера, который мог бы оформить шапку моего блога http://juliaok.ru/ Бюджет ограничен 2000р.  только БС. готовность приступить сегодня - завтра.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтер для сайта о промышленных полах

    Здравствуйте.  Ищу копирайтера - опытного, грамотного, который мог бы написать хорошие тематические статьи на тему промышленных полов. Всего необходимо 16 текстов (пока 16) по примерно 2000 знаков б/п, уникальность 100% по text.ru, ключи имеются, структура текста ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн группы вк

    Здравствуйте. Ищу опытного дизайнера, не новичка. Нужно оформить группу вк для продажи парфюмерии: шапка-обложка, баннер в закрепе и шапка меню. Если готовы приступить сегодня - пишите: стоимость, сроки и ссылку на портфолио (желательно ссылки на проекты в ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить фотоальбомы группы вк

    Ищу того, кто поможет наполнить фотоальбомы в группе вк для продажи парфюмерии.  Суть работы:  зайти на сайт - скачать фото парфюма - подписать его соответствующим названием - залить в соответствующий фотоальбом в группе - подписать (название, объем, ...

    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн блога на мамско-женскую тему: простой

    Здравствуйте. Ищу дизайнера. Нужно нарисовать дизайн для блога на женско-мамскую тему: главная, страница записи + мобильные версии. ТЗ прикрепила - ПРОШУ ПРОЧИТАТЬ перед подачей заявки. Либо безопасная сделка, либо в начале работа потом деньги, без авансов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн женско-мамского блога

    $100

    Ищу дизайнера-иллюстратора. Нужно нарисовать дизайн для блога на женско-мамскую тему: главная, страница записи + мобильные версии. ТЗ прикрепила. Безопасная сделка. Бюджет не больше 100$ (извините, кризис).

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта - женский блог

    Здравствуйте. Ищу дизайнера, который может рисовать как на картинках. Необходимо нарисовать: - шапку сайта  - подвал - логотип - картинку для формы подписки - дизайн миниатюры для постов Что будет изображено в общем я расскажу, но в деталях нужно придумать. Вашу цену, сроки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн женского блога

    Здравствуйте.   [b]Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP.[/b] Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или уточнении.    [b]Коротко о задаче:[/b]   Блог вижу ...

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
velenchuk
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Доработать дизайн картинки
Все хорошо! Рекомендую.
Вежливый молодой человек с железными нервами. Поправил дизайн картинок для оформления группы вк. Показала пример и получила то, что хотела. Плюс получила советы по улучшению имеющегося дизайна, что собственно и было реализовано далее в процессе работы. Фотошоп знает на уровне профессионала.
Ответный отзыв
Rocket_Company
Виталий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$33
10 баллов
7 лет назад
Дизайн шапки блога
Работали по безопасной сделке. Очень понравилась постановка задачи: четко и ясно, с примером того, как должно получиться на выходе, какие цвета использовать; но при этом Юлия не связывала руки, можно было менять шрифты и размер логотипа. Комфортное общение, всегда на связи, всегда можно уточнить детали в ходе работы. Все условия были соблюдены, правили макет не больше двух раз. Будем рады последующему сотрудничеству.
Очень довольна сотрудничеством, которое изначально затевалось с рисками недопонимания. Совсем не представляла, что нужно рисовать в шапке моего блога, и думать было некогда, работа нужна была срочно. Просто показала пример стиля, в котором хотела оформление. Результат получился шедевральным! Очень понравилось, именно то, что было нужно. Всего пара правок. По срокам закончили раньше, чем планировалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Citydzen
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$95
10 баллов
7 лет назад
Дизайн блога на мамско-женскую тему: простой
Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую и надеюсь на последующее сотрудничество.
У Александра заказала полный дизайн блога. Работали по безопасной сделке. Ооочень довольна работой!!! Александр настоящий профессионал, очень талантливый! Работает по тз и предлагает свое авторское видение проекта, что вносит в него изюминку и уникальность. Блог получился абалденным, в разы лучше чем я ожидала. На вэблансере Александр недавно, но я уверена, совсем скоро он попадет в ТОП-3 лучших дизайнеров и стоимость его услуг взлетит в разы. Спасибо!
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