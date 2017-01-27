Дизайн шапки блога

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Завершен15 заявок149 просмотров

Здравствуйте.

Ищу дизайнера, который мог бы оформить шапку моего блога http://juliaok.ru/ Бюджет ограничен 2000р.  только БС. готовность приступить сегодня - завтра.

8 лет назад
Usy
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rocket_Company
Виталий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$33
3 дня
Очень довольна сотрудничеством, которое изначально затевалось с рисками недопонимания. Совсем не представляла, что нужно рисовать в шапке моего блога, и думать было некогда, работа нужна была срочно. Просто показала пример стиля, в котором хотела оформление. Результат получился шедевральным! Очень понравилось, именно то, что было нужно. Всего пара правок. По срокам закончили раньше, чем планировалось. Рекомендую.
Работали по безопасной сделке. Очень понравилась постановка задачи: четко и ясно, с примером того, как должно получиться на выходе, какие цвета использовать; но при этом Юлия не связывала руки, можно было менять шрифты и размер логотипа. Комфортное общение, всегда на связи, всегда можно уточнить детали в ходе работы. Все условия были соблюдены, правили макет не больше двух раз. Будем рады последующему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Rocket_Company
Виталий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад