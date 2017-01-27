Дизайн шапки блога

Работали по безопасной сделке. Очень понравилась постановка задачи: четко и ясно, с примером того, как должно получиться на выходе, какие цвета использовать; но при этом Юлия не связывала руки, можно было менять шрифты и размер логотипа. Комфортное общение, всегда на связи, всегда можно уточнить детали в ходе работы. Все условия были соблюдены, правили макет не больше двух раз. Будем рады последующему сотрудничеству.