Разработка и верстка поиска на сайте согласно эскизу

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Сайт sos-sklad.ru   

Платформа Битрикс  

Технические требования к поиску: Поиск товаров/разделов/подразделов по сайту путем совпадения запроса в их наименовании , отображение результатов по 7шт (товаров с "путем от подраздела к ним", разделов/подразделов магазина), выделение совпадающих символов в быстрой выдаче красным цветом согласно эскизу. Возможность просмотра всех результатов запроса путем перехода по гипперссылке на новую страницу   

Главная страница скрин 1 (Эскиз)  

Все результаты скрин 2 (Эскиз)  

Ошибка поиска скриншот 3 (Эскиз)  

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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