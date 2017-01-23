Необходим специалист, который посмотрит на оформление сайта, (шрифт, интервал... и тд даст рекомендации по его оформлению ( только не "сделать по больше шрифт или по меньше" или тут "интервал по меньше" итд, а конкретно рекомендации с пикселями, H1 и тд шрифтами,заголовками (мини тз) которое уйдет программисту(верстальщику), а тот все воплотит через админку сайта в жизнь. Цена работы договорная.Специалист из России необходим!