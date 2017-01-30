Внести изменения на лендинге

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок285 просмотров

Нужно внести изменения на сайт одностраничник ( тест, кнопки - убрать , добавить), немного подкорректировать дизайн, сделать более продающим. Детали обсудим с успешным кандидатом. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость работы.

8 лет назад
olgan21
Ольга 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
4 дня
Хочу выразить Максиму благодарность, за качественную работу над нашим лендингом. Учитывались все наши пожелания, все было сделано в срок, достойно. Очень довольны результатом работы. Могу всем порекомендовать такого профессионала, как Максим!
Ольга хороший, серьезный заказчик, понятное задание, интересный проект, быстрая оплата, очень приятно было работать с Ольгой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))) Спасибо!

Заявки фрилансеров

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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