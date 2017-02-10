Создаю уникальный современный дизайн сайтов. Всегда на связи. Четко соблюдаю сроки.

Приветствую Вас, уважаемый заказчик!

Меня зовут Максим Матийчук. Я занимаюсь веб-дизайном и версткой сайтов, создам для Вас уникальный, современный дизайн, который будет понятен и удобен для посетителя, в результате чего сайт будет четко выполнять поставленную перед ним задачу. При работе учитываю все пожелания заказчика, работаю до полного одобрения и четко соблюдаю сроки.

МОИ ОТЗЫВЫ НА ДРУГИХ СЕРВИСАХ

https://yadi.sk/d/ISHFmO5K36drv4

Я готов Вам предложить разработку дизайна:

Landing Page: 70$

Интернет-магазин (главная): 80$

Интернет-магазин (внутренние): 10$

Сайт (главная): 80$

Сайт (внутренние): 10$

В результате работы Вы получите готовый psd макет с понятными названиями слоев, и четко структурированными папками, полностью готовый для дальнейшей верстки.

- Никуда не пропадаю, всегда держу заказчика в курсе работы.

- Оперативно даю обратную связь по проекту.

- Оплата только после того как дизайн Вас полностью устроит, и Вы поймете что это то что нужно!

Обращаясь ко мне Вы делаете правильный выбор!