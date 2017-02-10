Maks102

Максим Maks102

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создаю уникальный современный дизайн сайтов. Всегда на связи. Четко соблюдаю сроки.

Приветствую Вас, уважаемый заказчик!

Меня зовут Максим Матийчук. Я занимаюсь веб-дизайном и версткой сайтов, создам для Вас уникальный, современный дизайн, который будет понятен и удобен для посетителя, в результате чего сайт будет четко выполнять поставленную перед ним задачу. При работе учитываю все пожелания заказчика, работаю до полного одобрения и четко соблюдаю сроки.

МОИ ОТЗЫВЫ НА ДРУГИХ СЕРВИСАХ

https://yadi.sk/d/ISHFmO5K36drv4

Я готов Вам предложить разработку дизайна:

  • Landing Page: 70$
  • Интернет-магазин (главная): 80$
  • Интернет-магазин (внутренние): 10$
  • Сайт (главная): 80$
  • Сайт (внутренние): 10$
В результате работы Вы получите готовый psd макет с понятными названиями слоев, и четко структурированными папками, полностью готовый для дальнейшей верстки.

- Никуда не пропадаю, всегда держу заказчика в курсе работы.

- Оперативно даю обратную связь по проекту.

- Оплата только после того как дизайн Вас полностью устроит, и Вы поймете что это то что нужно!

Обращаясь ко мне Вы делаете правильный выбор!

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Отзывы заказчиков

prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для сайта
Хороший специалист, будем работать дальше. Рекомендую! Всегда на связи, правки быстро по макетам сделал.
Очень доволен сотрудничеством с Юлией, понятное тз, интересное задание, буду рад сотрудничать в дальнейшем. Спасибо!
Ответный отзыв
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта
HTML
Сотрудничеством доволен. Максим всегда на связи, оперативно решает проблемы.
Хороший заказчик, понятное тз, быстрая оплата, рад был сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
anton202
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта СТО. Простой, незагруженный (2 шаблона).
Конечным результатом работы доволен. Несмотря на наличие скетча в ТЗ, Максим предлагал свои варианты, как сделать удобнее и лучше. Всегда на связи, мелкие правки внесены оперативно. В сроки уложился, что было очень важно. Конечным результатам работы Максима довольны. Будем сотрудничать еще.
Хороший заказчик, отлично поработали, четкое, понятное, интересное задание, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Domaso
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн первого экрана для лэндинга.
Рекомендую этого исполнителя как надежного человека. Сделал все быстро и качественно. Именно то, что я хотел. Терпеливо подбирал варианты дизайна, пока мы не сошлись на окончательном варианте.
Хороший заказчик) быстрая оплата, понятное и четкое задание, человек знает чего хочет))) сработались отлично) надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Спасибо!
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Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Оформление группы в Контакте
Отличная работа была проведена Максимом. Не просто исполнил свою работу, а обратил моё внимание на новые возможности по оформлению группы, что и было реализовано. Отличная коммуникация и быстрая реализация от идеи до оформления группы. Рекомендую Максима, как отличного специалиста и профессионала!
Отличный заказчик! хорошо поработали)) интересный проект, быстрая оплата, понятное ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
7 отзывов
от $50
от 4 дней
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