Создаю уникальный современный дизайн сайтов. Всегда на связи. Четко соблюдаю сроки.
Приветствую Вас, уважаемый заказчик!
Меня зовут Максим Матийчук. Я занимаюсь веб-дизайном и версткой сайтов, создам для Вас уникальный, современный дизайн, который будет понятен и удобен для посетителя, в результате чего сайт будет четко выполнять поставленную перед ним задачу. При работе учитываю все пожелания заказчика, работаю до полного одобрения и четко соблюдаю сроки.
МОИ ОТЗЫВЫ НА ДРУГИХ СЕРВИСАХ
https://yadi.sk/d/ISHFmO5K36drv4
Я готов Вам предложить разработку дизайна:
- Landing Page: 70$
- Интернет-магазин (главная): 80$
- Интернет-магазин (внутренние): 10$
- Сайт (главная): 80$
- Сайт (внутренние): 10$
- Никуда не пропадаю, всегда держу заказчика в курсе работы.
- Оперативно даю обратную связь по проекту.
- Оплата только после того как дизайн Вас полностью устроит, и Вы поймете что это то что нужно!
Обращаясь ко мне Вы делаете правильный выбор!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Хороший специалист, будем работать дальше. Рекомендую! Всегда на связи, правки быстро по макетам сделал.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Юлией, понятное тз, интересное задание, буду рад сотрудничать в дальнейшем. Спасибо!
$100
10 баллов
5 лет назад
HTML
Сотрудничеством доволен. Максим всегда на связи, оперативно решает проблемы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятное тз, быстрая оплата, рад был сотрудничать. Спасибо!
$50
10 баллов
8 лет назад
Конечным результатом работы доволен. Несмотря на наличие скетча в ТЗ, Максим предлагал свои варианты, как сделать удобнее и лучше. Всегда на связи, мелкие правки внесены оперативно. В сроки уложился, что было очень важно. Конечным результатам работы Максима довольны. Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отлично поработали, четкое, понятное, интересное задание, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую этого исполнителя как надежного человека. Сделал все быстро и качественно. Именно то, что я хотел. Терпеливо подбирал варианты дизайна, пока мы не сошлись на окончательном варианте.
Ответный отзыв
Хороший заказчик) быстрая оплата, понятное и четкое задание, человек знает чего хочет))) сработались отлично) надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Спасибо!
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа была проведена Максимом. Не просто исполнил свою работу, а обратил моё внимание на новые возможности по оформлению группы, что и было реализовано. Отличная коммуникация и быстрая реализация от идеи до оформления группы. Рекомендую Максима, как отличного специалиста и профессионала!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! хорошо поработали)) интересный проект, быстрая оплата, понятное ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $50
от 4 дней
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