Сделать кнопку вверху сайта и якорь, что бы при нажатии на кнопку был плавный переход на якорь. Сделать на на WYSIWYG Web Builder
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
8 лет назад
Сделать кнопку вверху сайта и якорь, что бы при нажатии на кнопку был плавный переход на якорь. Сделать на на WYSIWYG Web Builder
Есть лэндинг кухни на заказ. Необходимо сделать похожее изображение на первом экране, только со шкафами купе. 1.Осветлить шкаф, но что бы было понятно, что это шкаф. 2.Поставить изображение девушки или пары, каким то ...