Domaso

Евгений Domaso

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн первого экрана для лэндинга.
Хороший заказчик) быстрая оплата, понятное и четкое задание, человек знает чего хочет))) сработались отлично) надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Спасибо!
Рекомендую этого исполнителя как надежного человека. Сделал все быстро и качественно. Именно то, что я хотел. Терпеливо подбирал варианты дизайна, пока мы не сошлись на окончательном варианте.
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