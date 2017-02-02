Оформление группы в Контакте

Отличная работа была проведена Максимом. Не просто исполнил свою работу, а обратил моё внимание на новые возможности по оформлению группы, что и было реализовано. Отличная коммуникация и быстрая реализация от идеи до оформления группы. Рекомендую Максима, как отличного специалиста и профессионала!