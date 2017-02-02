Оформление группы в Контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок228 просмотров

Необходим дизайн группы в Контакте и оформление магазина в этой соц сети.

8 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Отличная работа была проведена Максимом. Не просто исполнил свою работу, а обратил моё внимание на новые возможности по оформлению группы, что и было реализовано. Отличная коммуникация и быстрая реализация от идеи до оформления группы. Рекомендую Максима, как отличного специалиста и профессионала!
Отличный заказчик! хорошо поработали)) интересный проект, быстрая оплата, понятное ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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