Дизайн сайта по озеленению

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Завершен2 заявки111 просмотров

Нужен дизайн сайта-визитки для фирмы по озеленению территорий.

8 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
4 дня
Второй раз работаю с Шомансуром. Все хорошо, рекомендую! Спасибо!
с Алексеем работать как всегда приятно, задача описано четко, понятно. Всегда на связи и с оплатой не задерживает! Спасибо!

Заявки фрилансеров

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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