Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок1100 просмотров
#1$100

Дизайн сайта gadget.family

структура сайта остается как есть - однополосный сайт с одним топ меню, 5 основных картинок, подвал сайта

все страницы сайта идентичны

что менять:

- общая цветовая гамма

- шрифты

- расположение иконок, лого в шапке и подвале

- оформление новостей в ленте

- разделители между разделами

- разделы в меню (цвет, форма, размер, месторасположение)

это новостной сайт узкоспециализированный только об Ай-ти

сайт должен информировать пользователя о новинках в сфере технологий

возраст аудитории 20-50, костяк 25-35

какие сайты нравятся или нет мы бы указывать не хотели, дабы увидеть виденье дизайнеров со стороны

на сайте есть только картинка главной страницы gadget.family

8 лет назад
vgold
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Bultix
Санжар 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1
можно работать
Спасибо за предоставленную, Вашим конкурсом, возможность проявить себя в сфере Дизайна. Оплата произведена вовремя. Всё прошло отлично.

Заявки фрилансеров

Bultix
Санжар 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1

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