Комикс про супер героя который рекламирует товар. Все сделать на сайте в один дизайнг Лендинг
Дизайн сайта
Дизайн сайта gadget.family
структура сайта остается как есть - однополосный сайт с одним топ меню, 5 основных картинок, подвал сайта
все страницы сайта идентичны
что менять:
- общая цветовая гамма
- шрифты
- расположение иконок, лого в шапке и подвале
- оформление новостей в ленте
- разделители между разделами
- разделы в меню (цвет, форма, размер, месторасположение)
это новостной сайт узкоспециализированный только об Ай-ти
сайт должен информировать пользователя о новинках в сфере технологий
возраст аудитории 20-50, костяк 25-35
какие сайты нравятся или нет мы бы указывать не хотели, дабы увидеть виденье дизайнеров со стороны
на сайте есть только картинка главной страницы gadget.family
Победитель конкурса
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