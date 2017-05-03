# 1 — $ 100

Дизайн сайта gadget.family

структура сайта остается как есть - однополосный сайт с одним топ меню, 5 основных картинок, подвал сайта

все страницы сайта идентичны

что менять:

- общая цветовая гамма

- шрифты

- расположение иконок, лого в шапке и подвале

- оформление новостей в ленте

- разделители между разделами

- разделы в меню (цвет, форма, размер, месторасположение)

это новостной сайт узкоспециализированный только об Ай-ти

сайт должен информировать пользователя о новинках в сфере технологий

возраст аудитории 20-50, костяк 25-35

какие сайты нравятся или нет мы бы указывать не хотели, дабы увидеть виденье дизайнеров со стороны

на сайте есть только картинка главной страницы gadget.family