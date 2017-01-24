Дизайн landing page транспортной компании

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Завершен52 заявки673 просмотра

Нарисовать дизайн посадочной страницы по готовому прототипу. Тематика: пассажирские перевозки, автобус на заказ.

Прототип прикреплен.

Заявки без ориентировочных цен и сроков не рассматриваются!

8 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель. Серьезный профессиональный подход к делу. Качество работы и цена очень порадовали. Никаких проблем. Очень рад что выбрал именно этого исполнителя.
Хороший, серъезный заказчик, знает чего хочет, прототип и все необходимые материалы скинул, приятно и легко работать, четко поставленная задача, интересный проект, работу приняли сразу и оплатили, надеюсь на дальнейшее сотрудничество))) Спасибо!
kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Екатерина сделала все качественно. Работу доделала быстро до последнего замечания
Понравилась работа, несмотря на правки, все было хорошо! рекомендую

Заявки фрилансеров

Maks102
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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