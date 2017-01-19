Требуется дизайн медицинского сайта

Нужна отрисовка выпадающего меню Услуги. Т.к. услуг стало много, пришло время его оптимизировать, хотим, чтобы оно выглядело как тут http://prntscr.com/dxj8vw (https://catalog.onliner.by/notebook). Новый список тут https://yadi.sk/d/CslZRNWQ39mwfV . То есть будут псевдоразделы, например Ремонт/настройка теле-видео-аудио, при наведении, ...