Требуется дизайн медицинского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт56 заявок310 просмотров

Требуется разработать минималистичный дизайн с хорошо продуманной структурой, легко читаемым контентом и с качественно проработанными акцентами на продающих элементах.

Требования:

- Обладание хорошим вкусом и собственным чувством стиля

- Ответственность и внимание к деталям

- Проектирование структуры в соответствии с принципами юзабилити

- Примеры ваших лучших работ

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Прикладывайте примеры своих работ, которые демонстрируют что вы подходите под требования

8 лет назад
Krac
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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