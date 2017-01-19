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Требуется дизайн медицинского сайта
Требуется разработать минималистичный дизайн с хорошо продуманной структурой, легко читаемым контентом и с качественно проработанными акцентами на продающих элементах.
Требования:
- Обладание хорошим вкусом и собственным чувством стиля
- Ответственность и внимание к деталям
- Проектирование структуры в соответствии с принципами юзабилити
- Примеры ваших лучших работ
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Прикладывайте примеры своих работ, которые демонстрируют что вы подходите под требования
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