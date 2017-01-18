Дизайн для сайта

Нужен дизайн для небольшого строительного сайта визитки

не сложный, но аккуратно и сочность в цветах

всё более подробно расскажу кто меня заинтересует.

по цене 50 дол главная страница, каждая внутренняя 5 дол.

оставляйте свои контакты и тот кто заинтересует я свяжусь с Вами.

Спасибо)