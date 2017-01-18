Дизайн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок250 просмотров

Нужен дизайн для небольшого строительного сайта визитки 

не сложный, но аккуратно и сочность в цветах 

всё более подробно расскажу кто меня заинтересует. 

по цене 50 дол главная страница, каждая внутренняя 5 дол. 

оставляйте свои контакты и тот кто заинтересует я свяжусь с Вами.

Спасибо)

8 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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