Дизайн сайта-визитки с элементами посадочной страницы

Здравствуйте, нужен человек который сможет сделать дизайн сайта визитки с нормальной конверсией.

Заказчик жалуется что у текущего дизайна низкая конверсия и высокий % отказов.

Из того что нравится http://www.genesistp.ru/

Нужен строгий футуристический дизайн с обильным количеством анимации (но она должна быть в тему). Возможно стоит сделать как в том сайте что выше full-page.