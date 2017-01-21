Посадочная страница

Доброго дня!

Нужен дизайн посадочной страницы и логотип.

Компания занимается технической поддержкой сайтов и продвижением в сети.

Название web-island, в данный момент сайт выглядит так﻿.

Примерная схема страницы в приложенных документах.

Стилистика похожа на No man's sky и на https://atom.io/

Цвета: зелёный, оранжевый

В прикрепленной картинке примерная цветовая гамма и возможный рисунок в шапке.

Тема: остров в воздухе или в космосе.

Логотипы клиентов становятся цветными при наведении и добавить возможность листания.

Во вкладке контакты фотографии сотрудников в треугольниках с подписями тоже должны пролистываться.

Бюджет:

1. Ждём ваши предложения по стоимости дизайна посадочной страницы.

2. Стоимость отрисовки оригинального рисунка, пожалуйста, тоже укажите.

3. Отдельно ждем стоимость по разработке логотипа без пальм. Что-то абстрактное.