нарисовать макеты и сверстать магазин.
Посадочная страница
Доброго дня!
Нужен дизайн посадочной страницы и логотип.
Компания занимается технической поддержкой сайтов и продвижением в сети.
Название web-island, в данный момент сайт выглядит так.
Примерная схема страницы в приложенных документах.
Стилистика похожа на No man's sky и на https://atom.io/
Цвета: зелёный, оранжевый
В прикрепленной картинке примерная цветовая гамма и возможный рисунок в шапке.
Тема: остров в воздухе или в космосе.
Логотипы клиентов становятся цветными при наведении и добавить возможность листания.
Во вкладке контакты фотографии сотрудников в треугольниках с подписями тоже должны пролистываться.
Бюджет:
1. Ждём ваши предложения по стоимости дизайна посадочной страницы.
2. Стоимость отрисовки оригинального рисунка, пожалуйста, тоже укажите.
3. Отдельно ждем стоимость по разработке логотипа без пальм. Что-то абстрактное.
Выбранный исполнитель
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