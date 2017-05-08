Нужно нарисовать баннер для сайта по продажам сумок. Если цена качество устроит то нужно будет рисовать 3-4 баннера в месяц.
Дизайн сайта
Тематика сайта:Автошины. 1tire.ru
Названиесайта: Автошины. Первый по шинам.
По главной странице (см рисунки):
Рубрикиблога: легковые шины, грузовые шины, шины для спецтехники, мотошины, велошины,
колёсные диски, аксессуары …
Пункты менюблога: Главная, Как выбрать зимние шины, Как выбрать летние шины, Консультации,
О сайте, Контакты.
Копирайтывнизу блога: C 2010-2017Автошины. КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С АКТИВНОЙССЫЛКОЙ НА СТРАНИЦУ-ОРИГИНАЛ.
Сайт долженбыть в светлых тонах, в стиле минимализма, ничего лишнего, в том числе рисунков
в шапке, только логотип сверху слева.
Сверхусправа поиск (Яндекса или Гугла), а так же RSS и форма входа/регистрации.
Ниже слевакраткое описание сайта (настраиваемое из админки) и рядом справа баннер 468х60.
Дальше верхнее меню и 5 настраиваемых виджетов (как здесь http://avto-blogger.ru или здесь https://www.drive2.ru/). Если нет выводимых виджетов –значит сразу популярные статьи и контент.
СправаСайдбар (250 px) с ещё одной формой поиска (настраиваемой через специальный плагин),форма подписки, группы ВК и FB, и список рубрик. Рубрики желательно должны выглядеть как кнопки, но не сильно выделяться.
Задний фон сайта светлый. Футер должен как-то перекликаться с Хидером, в футере встраивается
Копирайт, карта сайта и счётчик посещаемости. Перед футером нужно нижнее меню.
По странице записей (см рисунки):
В целом всёаналогично главной странице, за исключением виджетов под верхним меню и виджета
популярных статей.
1. Обязательно сделать мобильную версию дизайна
2. Шрифт на блоге использовать стандартный илегкочитаемый, от которого не будут болеть глаза.
3. Блог должен хорошо смотреться на широкоформатныхмониторах, чтобы по бокам не оставалось полос. Ширина макета 1920 пискелей.
Рабочая область 1280, то есть, чтобы хорошо смотрелось на НЕ широкоформатных
мониторах. Основная картинка должна влезть в 1280 пикселей. Область контента с
сайдбаром по ширине 980 пикселей.
4. Стараться делать дизайн так, чтобы верстальщик мог порезать макет на jpg картинки, а не на png.
5. В сайдбар сайта должен хорошо влезать баннер размером 240х400, то есть сайдбар по ширине делать минимум 250 пикселей.
6. Разработать уникальный логотип для сайта. Он должен быть простым и запоминающимся. Как на Auto.ru или здесь http://grandeur-club.ru/showthread.php?t=624&highlight=%EB%EE%E3%EE%F2%E8%EF
7. Основное меню блога сделать и вверху и внизу.
8. Сделать кнопку «Вверх» http://prntscr.com/6sepro
9. Сделать постраничную навигацию по страницам блога - http://prntscr.com/6sepoc
10. Сделать форму подписки на обновление блога
11. Сделать виджет ТОП комментаторов
12. Сделать дизайн: цитат, нумерованных и маркированных списков, аватарок по умолчанию, таблиц
13. В начале статей предусмотреть хлебные крошки
14. В статьях после заголовка должны выводиться:автор, дата, рубрика блога
15. В конце статей должны быть кнопки социальных сетей и форма подписки на обновление блога. Текст для формы подписки: Этот сайт уже читают 5375 человек. Читай и ты.
16. В форме комментариев предусмотреть смайлы и чекбокс – подписаться на комментарии к статье.
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