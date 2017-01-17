Дизайн сайта trustedpmdealers.com

Добрый день,

Некоторое время назад у нас появилась необходимость сделать полный редизайн сайта trustedpmdealers.com.

Нам нужно, чтобы дизайн был современным, лаконичным, удобным в использовании.

Сайт является директорием, где можно осуществлять поиск по диллерам которые занимаются продажей/скупкой драгоценных металлов, так же пользователи могут осуществлять поиск изделий и оставлять отзывы о своем опыте покупки у определенного диллера.

Прежде чем ставить свою заявку на эту работу, пожалуйста ознакомтесь с тематикой, какие сайты по этой тематике есть, ознакомьтес с наполнением нашего сайта, чтобы понимать как он работает, и какие возможности сейчас есть для посетителей.

От исполнителя ожидаем пунктуальность (разумные отклонения от графика допустимы), примеры работ и желание сделать проект качественно.