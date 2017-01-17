Дизайн сайта trustedpmdealers.com

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Закрыт32 заявки194 просмотра

Добрый день,

Некоторое время назад у нас появилась необходимость сделать полный редизайн сайта trustedpmdealers.com.

Нам нужно, чтобы дизайн был современным, лаконичным, удобным в использовании.

Сайт является директорием, где можно осуществлять поиск по диллерам которые занимаются продажей/скупкой драгоценных металлов, так же пользователи могут осуществлять поиск изделий и оставлять отзывы о своем опыте покупки у определенного диллера.

Прежде чем ставить свою заявку на эту работу, пожалуйста ознакомтесь с тематикой, какие сайты по этой тематике есть, ознакомьтес с наполнением нашего сайта, чтобы понимать как он работает, и какие возможности сейчас есть для посетителей.

От исполнителя ожидаем пунктуальность (разумные отклонения от графика допустимы), примеры работ и желание сделать проект качественно.

8 лет назад
illya_s
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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