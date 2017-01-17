Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...
Дизайн сайта trustedpmdealers.com
Добрый день,
Некоторое время назад у нас появилась необходимость сделать полный редизайн сайта trustedpmdealers.com.
Нам нужно, чтобы дизайн был современным, лаконичным, удобным в использовании.
Сайт является директорием, где можно осуществлять поиск по диллерам которые занимаются продажей/скупкой драгоценных металлов, так же пользователи могут осуществлять поиск изделий и оставлять отзывы о своем опыте покупки у определенного диллера.
Прежде чем ставить свою заявку на эту работу, пожалуйста ознакомтесь с тематикой, какие сайты по этой тематике есть, ознакомьтес с наполнением нашего сайта, чтобы понимать как он работает, и какие возможности сейчас есть для посетителей.
От исполнителя ожидаем пунктуальность (разумные отклонения от графика допустимы), примеры работ и желание сделать проект качественно.
Заявки фрилансеров
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