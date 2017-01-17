Дизайн сайта по продаже напольного покрытия

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок305 просмотров

Привет всем.

Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия.   Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ прикрепляем к этому проекту.

По этому проекту, мы бы хотели видеть двух исполнителей.  Исходя из макета мы определим с кем хотим продолжить сотрудничество.  Естественно за работу оплатим обоим исполнителям.

Выставляйте стоимость работ с учетом вышеуказанной информации.

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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