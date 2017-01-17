Дизайн сайта по продаже напольного покрытия

Привет всем.

Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия. Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ прикрепляем к этому проекту.

По этому проекту, мы бы хотели видеть двух исполнителей. Исходя из макета мы определим с кем хотим продолжить сотрудничество. Естественно за работу оплатим обоим исполнителям.

Выставляйте стоимость работ с учетом вышеуказанной информации.