Разработать оформление паблика на vk.com.

Необходимо отрисовать 2 картинки для паблика vk (1 картинку - "шапку" паблика + 1 картинку к закрепленной записи, которая будет усиливать текст)

+ придумать общее оформление картинок и фотографий ко всем постам +подобрать шрифт, подходящий по стилю (чтобы там присутствовал логотип компании). Ссылка на паблик https://vk.com/dobrodeteliru

Цена обсуждается: в зависимости от квалификации исполнителя. Обязательно: 1)использование логотипа компании в 2 картинках и в оформлении фото к постам 2)Если вы используете картинки/фото из интернета, авторами которых вы не являетесь, они должны быть взяты только из стоков, ссылки на стоки с картинками должны быть предоставлены нам в конце работы.