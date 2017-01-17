Разработать оформление паблика на vk.com.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок141 просмотр

 Необходимо отрисовать 2 картинки для паблика vk (1 картинку - "шапку" паблика + 1 картинку к закрепленной записи, которая будет усиливать текст) 

+ придумать общее оформление картинок и фотографий ко всем постам +подобрать шрифт, подходящий по стилю (чтобы там присутствовал логотип компании). Ссылка на паблик https://vk.com/dobrodeteliru 

Цена обсуждается: в зависимости от квалификации исполнителя. Обязательно: 1)использование логотипа компании в 2 картинках и в оформлении фото к постам 2)Если вы используете картинки/фото из интернета, авторами которых вы не являетесь, они должны быть взяты только из стоков, ссылки на стоки с картинками должны быть предоставлены нам в конце работы.

8 лет назад
ksolskaya
Кристина 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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