Нужен дизайн landing page в 2х вариантах (desktop+mobile) (на основе презентации) Есть ТЗ, прототип + презентация и доп. материалы. Срок: 1-2 дня. Цена : 5000 руб.
Дизайн сайта, разработка логотипа
Необходимо нарисовать дизайн лендинга и разработать логотип
Тема – продажа мобильных WiFi роутеров
Срок – до 20.01.2017 г. 09.00 мск
Стоимость за проект – 3 000 руб.
Прикрепляйте примеры работ при отписке на проект.
Все подробности – индивидуально с кандидатами.
Предпочтение – фрилансерам, которые уже работали с данной темой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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