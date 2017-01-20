Дизайн сайта, разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок171 просмотр

Необходимо нарисовать дизайн лендинга и разработать логотип 

Тема – продажа мобильных WiFi роутеров 

Срок – до 20.01.2017 г. 09.00 мск 

Стоимость за проект – 3 000 руб. 

Прикрепляйте примеры работ при отписке на проект. 

Все подробности – индивидуально с кандидатами. 

Предпочтение – фрилансерам, которые уже работали с данной темой.

8 лет назад
IDeff
Игорь 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$70
2 дня
Алексей сделал превосходный дизайн лендинга и в обозначенный срок. Сразу прочувствовал тему и за 2 дня на одном дыхании лендинг готов! Рекомендую!
Впечетления от сотрудничества только положительные : четкое ТЗ, быстрая оплата, все время на связи.

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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