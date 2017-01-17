Лендинг внутри сайта

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Завершен12 заявок146 просмотров

Создать продающую страницу внутри сайта компании.

8 лет назад
elena_bek
Елена 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$300
7 дней
Отлично! Стильный дизайн, все на своих местах, солидно, респектабельно!!! Алексей, спасибо!!!
Приятно работать для замечательного заказчика =) Спасибо!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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