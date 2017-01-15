Необходимо сделать аналог Landing Page - simtraf.com/zarabotok-na-sim Только чуть видоизменить на Ваше усмотрение, чтобы не выглядело , как плагиат
Сделать шаблон на Wordpress на основе другого сайта + наполнение
Приветствую!
Задача - сделать шаблон (тему) лендинг-пейджа в WordPress на основе другого сайта.
Дизайн - резистивный (в т.ч. под смартфоны). Картинки - с наc.
Должна быть возможность править/добавлять ссылки меню.
Более детальное ТЗ в приложении.
Стоимость выполнения этой задачи, сроки?
Сколько отдельно будет стоить наполнение и обновление главной страницы и 8х лендингов (главная страница с информацией о компанией и интро продуктов + 8 лендингов с более детальным описанием продуктов)?
С ув.
Андрей
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