Сделать шаблон на Wordpress на основе другого сайта + наполнение

Приветствую!

Задача - сделать шаблон (тему) лендинг-пейджа в WordPress на основе другого сайта.

Дизайн - резистивный (в т.ч. под смартфоны). Картинки - с наc.

Должна быть возможность править/добавлять ссылки меню.

Более детальное ТЗ в приложении.

Стоимость выполнения этой задачи, сроки?

Сколько отдельно будет стоить наполнение и обновление главной страницы и 8х лендингов (главная страница с информацией о компанией и интро продуктов + 8 лендингов с более детальным описанием продуктов)?

С ув.

Андрей