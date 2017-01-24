Дизайн сайта по экологии

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Завершен31 заявка193 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать дизайн для 3-х страниц сайта Главная, типовая и контакты.

Дизайн нужен строго под сеточную верстку. (статичный, адаптивный)

Прототип во вложении. 

Просьба в вашем предложении указать срок и стоимость.

8 лет назад
vavfly
Андрей 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$120
5 дней
Работа выполнена в срок. Но есть нарекания по размещению блоков. Не совсем ровно по сетке сделано.
Спасибо Андрею за проект!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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