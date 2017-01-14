Современный и одновременно неординарный дизайн для издательства

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Завершен10 заявок134 просмотра

Дизайн шести страниц:

1. Главная страница.

2. О нас.

3. Каталог книг.

4. Страница книги.

5. Страница автора.

6. Сотрудничество.

8 лет назад
Loglena
Елена 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
10 дней
Качество работы, выше всяких похвал. Цена тоже порадовала. Был всегда на связи и любой каприз (а их было не мало) терпеливо выполнил, чётко уложившись в сроки. Рекомендую, как безупречно надёжного и талантливого исполнителя. Спасибо вам Владислав, буду обращаться к вам точно зная, что вы всё сделает, как надо!
Спасибо вам, Елена, за возможность поработать над таким интересным проектом. Обращайтесь, всегда буду рад помочь. Было очень приятно сотрудничать с вами. Успехов вам в реализации задуманной идеи. )

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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