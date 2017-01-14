Ищем толкового дизайнера с чувством стиля, отличными идеями, который доработает главную страницу сайта. Важно в момент доработки быть на связи, переписываться времени нет. Сколько хотите получить денег за такую работу предлагайте, дальше обсудим. Ищем дизайнера ...
Дизайн сайта
У digiseller есть готовый скрипт, надо только сверстать и сделать приятной глазу картинку.
Должно быть адаптированно под последнюю версию магазина digiseller.
Оплата сразу.
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