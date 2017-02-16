Дизайн www.gardenly.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок432 просмотра

Добрый день!

Прикрепляю бриф + логотип. В брифе пойдет речь о структуре макетов страниц как на сайте Русский Ротанг (он также мой), чтобы не перегружать колич. файлов, даю ссылку на этот сайт www.russian-rotang.ru.

Если интересно, прошу сообщить точную стоимость и сроки выполнения проекта.

С уважением, Руслан

8 лет назад
Dalnegorsk
Руслан 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$400
12 дней
Спасибо Владимиру за профессионально подготовленный дизайн для онлайн магазин дачной мебели! Сделал в согласованные сроки, очень качественно и за разумную плату. Очень гибкий дизайнер, слышал и шел на встречу - было легко и приятно работать.
Спасибо Руслану за проект, очень порядочный клиент, знает чего хочет, четкие исправления по проекту, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
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