Адаптивный дизайн лендинга

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Завершен8 заявок122 просмотра

Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные.

Тематика - безопасность.

Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться

(в моб версии дизайн на 4ре страницы, в декстоп версии все в одно полотно влезет)

8 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$100
3 дня
Все супер, красиво! С Евгением приятно работать, всем советую.
Хороший заказчик. Чёткое тз, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад