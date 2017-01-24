Есть готовый дизайн под мобильный лендинг (psd). Нужно на одной странице дорисовать виртуальную клавиатуру для ввода данных (латиница+цифры)
Адаптивный дизайн лендинга
Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные.
Тематика - безопасность.
Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться
(в моб версии дизайн на 4ре страницы, в декстоп версии все в одно полотно влезет)
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